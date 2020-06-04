|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОСВЯЩЕННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ БЕЛАРУСИ ВЕБИНАР ПРОЙДЕТ 9 ИЮНЯ
14:42 04.06.2020
9 июня состоится посвященный туристическим возможностям Беларуси вебинар, организатором которого выступает компания Travel Connections Digital.
Как сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций (РСТО), вебинар адресован аудитории стран СНГ, но присоединиться к мероприятию могут все желающие агенты.
Спикерами мероприятия заявлены: директор по продажам и маркетингу Medical & SPA resort «Альфа Радон» Татьяна Белоусова, заместитель директора санатория «Юность» Денис Бежок, директор по продажам компании SUNNY TRAVEL,Luxury & MICE Алина Скриба (тема презентации – загородные отели и санатории) и Алеся Асаенок (координатор проекта, тема презентации – «Чем Беларусь может удивить требовательного туриста»).
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2020
Курсы в банках
на 04.06.2020
Конвертация в банках
на 04.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте