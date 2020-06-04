9 июня состоится посвященный туристическим возможностям Беларуси вебинар, организатором которого выступает компания Travel Connections Digital.

Как сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций (РСТО), вебинар адресован аудитории стран СНГ, но присоединиться к мероприятию могут все желающие агенты.

Спикерами мероприятия заявлены: директор по продажам и маркетингу Medical & SPA resort «Альфа Радон» Татьяна Белоусова, заместитель директора санатория «Юность» Денис Бежок, директор по продажам компании SUNNY TRAVEL,Luxury & MICE Алина Скриба (тема презентации – загородные отели и санатории) и Алеся Асаенок (координатор проекта, тема презентации – «Чем Беларусь может удивить требовательного туриста»).

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.