ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКОЕ ГПЛХО ПРОВОДИТ КОНКУРС ПО ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАССЕЛЕНИЯ ОЛЕНЯ БЛАГОРОДНОГО В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ

14:10 04.06.2020 Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение (ГПЛХО) проводит конкурс по выбору исполнителей расселения оленя благородного в охотничьих угодьях. «Минское ГПЛХО проводит конкурс по выбору исполнителей мероприятия «Расселение оленя благородного в охотничьих угодьях» подпрограммы 3 «Развитие охотничьего хозяйства» Государственной программы «Белорусский лес» на 2016-2020 годы», - говорится в сообщении объединения.