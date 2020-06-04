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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКОЕ ГПЛХО ПРОВОДИТ КОНКУРС ПО ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАССЕЛЕНИЯ ОЛЕНЯ БЛАГОРОДНОГО В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ
14:10 04.06.2020
Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение (ГПЛХО) проводит конкурс по выбору исполнителей расселения оленя благородного в охотничьих угодьях.
«Минское ГПЛХО проводит конкурс по выбору исполнителей мероприятия «Расселение оленя благородного в охотничьих угодьях» подпрограммы 3 «Развитие охотничьего хозяйства» Государственной программы «Белорусский лес» на 2016-2020 годы», - говорится в сообщении объединения.
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