В Витебской области сумма поступивших в бюджет акцизов за январь-апрель 2020 года составила 111,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС региона, это на 36,2 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Республики Беларусь либо ввозимые на территорию Беларуси.

Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.