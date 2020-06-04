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ЭКОНОМИКА РБ


НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТУРБОАГРЕГАТА СТ. №3 МОГИЛЕВСКОЙ ТЭЦ-2


12:48 04.06.2020

Началась реконструкция турбоагрегата ст. №3 Могилевской ТЭЦ-2.

Как сообщает ГПО «Белэнерго», паровая турбина ст. №3 филиала «Могилевская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» эксплуатировалась с 1971 года и за столь длительный период исчерпала свой парковый ресурс, маневренность и экономичность. Было принято решение о замене теплофикационной турбины на приключенную противодавленческую турбину типа ТР. Новая турбина будет установлена на частично реконструированном фундаменте прежней турбины в машинном зале главного корпуса с заменой вспомогательного оборудования и трубопроводов.

Закуплены новая турбина производства ОАО «Калужский турбинный завод» и генератор производства ООО «Электрические машины».

На сегодня на станцию поставлены турбина, генератор, вспомогательное оборудование. Также организована закупка трубопроводной арматуры, электротехнического оборудования и средств автоматического контроля, управления и безопасности.

Заключен договор строительного подряда с филиалом «Строительное управление «Могилевская ТЭЦ-2» Государственного предприятия «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга. Начаты демонтажные работы. Специалисты филиала «Энергоремонт» РУП «Могилевэнерго» также выполняют часть строительных и других специальных работ.

Новая турбина, предназначенная для привода турбогенератора, является одноцилиндровым агрегатом и будет работать на паре из общестанционного коллектора производственного отбора 2,2 МПа. Турбина снабжена системой регенеративного подогрева конденсата и бойлерной установкой, обеспечивающей тепловую нагрузку до 115 Гкал/ч. Номинальная электрическая мощность турбоагрегата – 20,2 МВт, расход пара на турбину 231 т/ч.

Реализация проекта обеспечит дозагрузку производственных отборов установленных турбин с целью повышения экономичности их работы и повысит маневренность работы станции.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на февраль 2022 года.
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