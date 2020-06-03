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ЭКОНОМИКА РБ


ESIM ОТ А1 ЗАРАБОТАЛА В ТЕСТОВОЙ СЕТИ 5G SA


11:53 04.06.2020

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 в рамках тестирования своей 5G-сети первым в Беларуси подключил к ней абонентское устройство с виртуальной SIM-картой eSIM.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, весь функционал сети 5G SA, в том числе пакетная передача HD-голоса с помощью технологии VoNR, будет доступен на eSIM от A1.

В качестве абонентского устройства при тестировании был использован смартфон Huawei P40 – одно из официально продаваемых на территории Беларуси устройств, в которых реализована поддержка технологии eSIM наравне со стандартными физическими SIM-картами формата nanoSIM.

eSIM-карта («е» от англ. embedded – «встроенная», «встраиваемая») представляет собой небольшой чип, встроенный в материнскую плату устройства, который удаленно программируется оператором связи. Сегодня eSIM от А1 работает со всеми официально представленными в Беларуси моделями устройств с поддержкой данной технологии. Действующим абонентам компании предоставляется возможность оформить eSIM через интернет – в личном кабинете интернет-помощника.

Тестовая 5G-сеть А1 создана на базе автономной архитектуры – SA (Standalone). В отличие от сетей с неавтономной архитектурой (NSA, Non-Standalone), «чистые» 5G-сети развертываются без привязки к инфраструктуре сетей 4G/LTE. Такой подход требует от оператора более значительных временных и финансовых затрат на начальном этапе, однако позволяет сразу обеспечить абонентов полноценной 5G-связью с поддержкой всех ключевых преимуществ данного стандарта – в частности, сверхвысокоскоростной передачей данных с минимальной задержкой.
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