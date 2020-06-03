|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ БЕЛАРУСИ НАЗНАЧЕН РОМАН ГОЛОВЧЕНКО
11:42 04.06.2020
Премьер-министром Беларуси назначен Роман Головченко (до настоящего времени возглавлял Госкомвоенпром). Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Согласно информации, первым вице-премьером назначен Николай Снопков, заместителем главы Администрации президента - Дмитрий Крутой.
Александр Субботин стал вице-премьером, Иван Тертель — главой Госконтроля.
Министром информации назначен Игорь Луцкий (экс-руководитель телекомпании «СТВ»).
«Те, кто не будет включен сегодня в состав нового правительства, без работы не останутся», - заявил на совещании по новому составу правительства Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он обратил внимание, что заранее предупреждал о готовящейся смене состава правительства, и в этом нет ничего чрезвычайного.
"Еще раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадет сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги", - подчеркнул Лукашенко.
Он также заявил, что не имеет больших претензий к работе премьер-министра Сергея Румаса. Лукашенко рассказал, что обсуждал с ним его отставку. "Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом", - пояснил Лукашенко.
Что касается других назначений, то министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович.
Петр Пархомчик назначен министром промышленности Беларуси.
Юрий Селиверстов назначен министром финансов Беларуси. Максима Ермоловича, который до настоящего времени занимал министерский пост, планируется направить на дипломатическую работу в одну из европейских стран.
Дмитрий Матусевич возглавит Государственный комитет по имуществу.
Дмитрий Пантус назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.
Министром жилищно-коммунального хозяйства назначен Андрей Хмель.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2020
Курсы в банках
на 04.06.2020
Конвертация в банках
на 03.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте