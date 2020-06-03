Премьер-министром Беларуси назначен Роман Головченко (до настоящего времени возглавлял Госкомвоенпром). Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Согласно информации, первым вице-премьером назначен Николай Снопков, заместителем главы Администрации президента - Дмитрий Крутой.

Александр Субботин стал вице-премьером, Иван Тертель — главой Госконтроля.

Министром информации назначен Игорь Луцкий (экс-руководитель телекомпании «СТВ»).

«Те, кто не будет включен сегодня в состав нового правительства, без работы не останутся», - заявил на совещании по новому составу правительства Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он обратил внимание, что заранее предупреждал о готовящейся смене состава правительства, и в этом нет ничего чрезвычайного.

"Еще раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадет сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги", - подчеркнул Лукашенко.

Он также заявил, что не имеет больших претензий к работе премьер-министра Сергея Румаса. Лукашенко рассказал, что обсуждал с ним его отставку. "Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом", - пояснил Лукашенко.

Что касается других назначений, то министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович.

Петр Пархомчик назначен министром промышленности Беларуси.

Юрий Селиверстов назначен министром финансов Беларуси. Максима Ермоловича, который до настоящего времени занимал министерский пост, планируется направить на дипломатическую работу в одну из европейских стран.

Дмитрий Матусевич возглавит Государственный комитет по имуществу.

Дмитрий Пантус назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

Министром жилищно-коммунального хозяйства назначен Андрей Хмель.