Комитет государственного контроля Могилевской области установил факты завышения стоимости строительства многоквартирных домов и выявил нарушения при проведении капитального ремонта жилья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ходе проведенных в 2019 году и январе-мае 2020 года проверок установлены факты завышения стоимости строительства 18 объектов. По предложениям областного комитета госконтроля участники строительства возвратили в бюджет более 100 тыс. рублей.

За допущенные нарушения 25 организаций и 29 должностных лиц привлечены к административной ответственности на общую сумму свыше 160 тыс. рублей. Договорные (контрактные) цены на строительство трех многоквартирных домов, возведенных в том числе для многодетных семей и других льготных категорий граждан, снижены более чем на 150 тыс. рублей.

Госконтролеры также проанализировали, как соблюдается в регионах Могилевщины установленный порядок организации и проведения капитального ремонта объектов жилищного фонда. Среди типичных проблем – ненадлежащее формирование графиков капремонта жилья, их периодическая корректировка; систематическое превышение предельных норм затрат на капитальный ремонт 1 кв. м общей площади жилых домов; несвоевременная приемка в эксплуатацию отремонтированных (реконструированных) объектов и др.