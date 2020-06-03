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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ СОВМЕСТНО С БРИТАНСКОЙ КОМПАНИЕЙ РАЗРАБАТЫВАЕТ ИННОВАЦИОННЫЙ КОМБАЙН
11:03 04.06.2020
ОАО «Гомсельмаш» и британский производитель Perkins разрабатывают мощный высокопроизводительный комбайн ПАЛЕССЕ GS16 с двигателем экологического стандарта Eвропейского союза Stage V.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, первой машиной от совместного сотрудничества стал зерноуборочный комбайн GS16, предназначенный для крупных сельхозорганизаций.
Среди ключевых требований «Гомсельмаша» к новой машине значились: соблюдение требований ЕС Stage V, низкие эксплуатационные расходы и надежность, необходимая для поддержки производительности машины. С мощностью до 380 кВт (520 л.с.), инновационной технологией выбросов и низкими затратами на установку и эксплуатацию Perkins 2206J-E13TA идеально подошел для этих задач.
После подробного обсуждения требований к установке двигателя Perkins специалисты «Гомсельмаша» подробно изучили цифровую модель двигателя, чтобы визуализировать варианты его компоновки и конструкции и сделать необходимые расчеты прочности, а сама установка двигателя прошла тщательные испытания.
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