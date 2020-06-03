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ЭКОНОМИКА РБ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «БЕЛОРУССКИЙ ЛЕС» В 2019 ГОДУ ПРИЗНАНА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ
10:57 04.06.2020
Министерство лесного хозяйства успешно справилось с выполнением целевых показателей, заложенных в Государственной программе «Белорусский лес» на 2019 год. Это следует из данных, озвученных на заседании Президиума Совета министров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, уровень лесистости нашей страны по итогам года достиг 39,9%, средний запас лесных насаждений вырос до 208,2 куб. метров на гектар, а доля спелых и перестойных насаждений в общем объеме составила 15,6%.
Силами всех лесофондодержателей было построено 123,1 км лесохозяйственных дорог, объем заготовки древесины с 1 га лесных земель составил 3,07 куб. метров, а объем заготовки многооперационной техникой нового поколения вырос до 11,2 млн. куб. метров.
Активно развивалось и охотничье хозяйство. Выросла фактическая численность всех основных охотничьих видов: лося, оленя благородного, косули. При этом право на охоту за отчетный год приобрели 1389 граждан. Всего в бюджет от уплаты государственной пошлины за предоставление права на охоту поступило более 1,2 млн рублей.
Реализация программы «Белорусский лес» в 2019 году признана высокоэффективной.
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