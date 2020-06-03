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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЙ РИТЕЙЛЕР "ЕВРОТОРГ" ЗАВЕРШИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ОБЛИГАЦИЙ НА 5 МЛРД РУБЛЕЙ


10:29 04.06.2020

Белорусский ритейлер ООО "Евроторг" ("Евроторг" или "Компания") завершил размещение на Московской бирже 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск проходил 29 мая.

По итогам формирования книги установлена ставка квартального купона в размере 9,45% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация – по 25% от номинала в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.

Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил порядка 8,6 млрд российских рублей. В размещении приняли участие розничные инвесторы, российские банки, иностранные инвесторы, инвестиционные и управляющие компании. Спрос со стороны розничных инвесторов превысил 2,5 млрд российских рублей.

"Мы рады, что благодаря нашим постоянным усилиям Евроторг стал хорошо узнаваемым для российских и международных инвесторов. Большой интерес к очередному выпуску облигаций отразился в снижении ставки купона на 1,5 п.п. по сравнению с первым выпуском Компании на Московской бирже. Это демонстрирует укрепление репутации Евроторга как образцового корпоративного эмитента из Беларуси с качественной кредитной историей. Прокладывая путь на международных рынках капитала, мы не только привлекаем иностранные инвестиции в страну, но и надеемся, что наш успех станет позитивным сигналом для других компаний Беларуси, рассматривающих возможность выхода на рынок в будущем", - прокомментировал генеральный директор Евроторга Андрей Зубков.

По его словам, размещение облигаций на Московской бирже позволяет компании диверсифицировать источники долгосрочного необеспеченного финансирования и улучшить валютную структуру долга, что особенно важно в текущих условиях волатильности. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего долгового портфеля. Данное размещение прошло в рамках ранее зарегистрированной мультивалютной программы биржевых облигаций на Московской бирже, которая позволяет компании принимать оперативные решения по выходу на рынок при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Организаторами размещения выступили BCS GM, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ и Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. LECAP выступала в качестве юридического консультанта. LCPIS была назначена представителем владельцев облигаций в соответствии с российским законодательством.

"Евроторг" является крупнейшим продуктовым ритейлером Белоруссии, занимает 19% рынка розничной торговли продуктами питания по итогам 2019 года. Бизнес компании был запущен в 1993 году в Минске. На конец марта 2020 года "Евроторг" управлял 872 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") в продовольственном сегменте.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 15 мая подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Евроторг" на уровне "byA+" со стабильным прогнозом.
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