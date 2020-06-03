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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО И ГЛАВА ГОСКОМВОЕНПРОМА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ВОЕННЫХ РАЗРАБОТОК
09:53 04.06.2020
Александр Лукашенко 3 июня принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на встрече рассматривались актуальные вопросы в сфере военных разработок, в частности в сфере ракетостроения.
Роман Головченко проинформировал о состоянии дел на подведомственных предприятиях и организациях Госкомвоенпрома, перспективных направлениях развития.
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