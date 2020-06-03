Александр Лукашенко 3 июня принял с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на встрече рассматривались актуальные вопросы в сфере военных разработок, в частности в сфере ракетостроения.

Роман Головченко проинформировал о состоянии дел на подведомственных предприятиях и организациях Госкомвоенпрома, перспективных направлениях развития.