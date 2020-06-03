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ЭКОНОМИКА РБ


В ЖЛОБИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕГРАЦИЕЙ БЕЛАЭС В ЭНЕРГОСИСТЕМУ


09:41 04.06.2020

В Жлобинском районе продолжается реализация проектов, связанных с интеграцией Белорусской АЭС в энергосистему.

Как сообщает ГПО «Белэнерго», в филиале «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» продолжается работа по реализации двух взаимосвязанных проектов: реконструкция подстанции 110 кВ «Диапроектор» с заменой ячеек комплектного распределительного устройства 10 кВ, а также установка электрокотлов на Рогачевской котельной.

На подстанции заменены и введены в работу ячейки третьей и четвертой секции 10 кВ, смонтированы и ведутся работы по наладке ячеек второй секции 10 кВ. Установлены ячейки кассетного типа внутренней установки производства ОАО «Ратон» (Гомель).

Необходимость проведения реконструкции подстанции 110 кВ «Диапроектор» обусловлена износом оборудования, важностью повышения надежности электроснабжения потребителей города Рогачева, а также реализацией проекта по установке двух электрокотлов мощностью 20 МВт каждый в котельной «Рогачевская» в городе Рогачев.

В настоящее время на территории котельной проводятся работы по монтажу баков аккумуляции тепла, установке циркуляционных и сетевых насосов, монтажу площадок и электрокотлов. Произведен демонтаж силового трансформатора мощностью 10 МВА и подготовлена площадка под монтаж нового силового трансформатора мощностью 40 МВА. Генеральным подрядчиком выступает ОАО «Электроцентрмонтаж».

Работы планируется завершить в сентябре текущего года.
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