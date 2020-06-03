В Беларуси доступно полностью сертифицированное решение для защиты бизнеса от утечек данных «Офисный контроль и DLP Safetica»

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании ESET, версия 9 бизнес-решения «Офисный контроль и DLP Safetica» прошла сертификацию в Оперативно-аналитическом центре при президенте и теперь к покупке официально доступны все три модуля. Это означает, что оно соответствует требованиям технических регламентов и нормам законодательства и может использоваться компаниями.

Действие сертификата распространяется на модули Auditor, Supervisor и DLP и их обновления.

Решение «Офисный контроль и DLP Safetica» не только защищает конфиденциальную информацию от случайных и намеренных утечек данных, но и помогает выявить проблемы в производительности труда сотрудников и снизить расходы на персонал.

Так, Auditor открывает потенциальные риски безопасности, связанные с производительностью труда или нелицензионным ПО, которое используют сотрудники; Supervisor повышает эффективность бизнес-процессов компании, проверяет соответствие деятельности сотрудников внутренним правилам безопасности; DLP устанавливает правила безопасности и предотвращает утечку конфиденциальных данных организации.

Более подробнее узнать о решении Safetica можно на сайте компании.