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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА ОТ УТЕЧЕК ДАННЫХ
18:04 03.06.2020
В Беларуси доступно полностью сертифицированное решение для защиты бизнеса от утечек данных «Офисный контроль и DLP Safetica»
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании ESET, версия 9 бизнес-решения «Офисный контроль и DLP Safetica» прошла сертификацию в Оперативно-аналитическом центре при президенте и теперь к покупке официально доступны все три модуля. Это означает, что оно соответствует требованиям технических регламентов и нормам законодательства и может использоваться компаниями.
Действие сертификата распространяется на модули Auditor, Supervisor и DLP и их обновления.
Решение «Офисный контроль и DLP Safetica» не только защищает конфиденциальную информацию от случайных и намеренных утечек данных, но и помогает выявить проблемы в производительности труда сотрудников и снизить расходы на персонал.
Так, Auditor открывает потенциальные риски безопасности, связанные с производительностью труда или нелицензионным ПО, которое используют сотрудники; Supervisor повышает эффективность бизнес-процессов компании, проверяет соответствие деятельности сотрудников внутренним правилам безопасности; DLP устанавливает правила безопасности и предотвращает утечку конфиденциальных данных организации.
Более подробнее узнать о решении Safetica можно на сайте компании.
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