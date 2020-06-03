Установление минимальной суммы покупки в интернет-магазине неправомерно. Об этом говорится в ответе, подготовленном специалистами Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) для покупателей и продавцов интернет-магазинов.

Как отмечают специалисты, отношения между продавцами и потребителями, в том числе в сфере интернет-торговли, регулируются Законом «О защите прав потребителей» и Правилами продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, утвержденными постановлением Совета министров № 31 от 15 января 2009 г. (Правила).

В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 5 и пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на свободный выбор товаров надлежащего качества в удобное для него время с учетом режима работы продавца, осуществляющего торговлю без (вне) торгового объекта.

Согласно пункту 2 статьи 19 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», запрещается обусловливать приобретение товара обязательным приобретением иных товаров. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товара (работы, услуги), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

Ограничения по сумме покупке (в том числе покупки в интернет-магазине), устанавливаемые продавцом, противоречат приведенным нормам, поскольку ограничивают право потребителя на свободный выбор товара по количеству, а также таким образом понуждают потребителя к заказу иных товаров, помимо тех, которые он планировал приобрести.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» условия договора, ограничивающие права потребителя по сравнению с правами, установленными этим законом и иным законодательством о защите прав потребителей, считаются ничтожными.

Вместе с тем продавец (в том числе интернет-продавец) имеет право определить условия бесплатной доставки товара. Например, при покупке товаров на определенную сумму (такую сумму продавец определяет самостоятельно), их доставка потребителю осуществляется бесплатно.