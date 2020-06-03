ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УСТАНОВЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ СУММЫ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ НЕПРАВОМЕРНО – МАРТ


17:42 03.06.2020

Установление минимальной суммы покупки в интернет-магазине неправомерно. Об этом говорится в ответе, подготовленном специалистами Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) для покупателей и продавцов интернет-магазинов.

Как отмечают специалисты, отношения между продавцами и потребителями, в том числе в сфере интернет-торговли, регулируются Законом «О защите прав потребителей» и Правилами продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, утвержденными постановлением Совета министров № 31 от 15 января 2009 г. (Правила).

В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 5 и пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на свободный выбор товаров надлежащего качества в удобное для него время с учетом режима работы продавца, осуществляющего торговлю без (вне) торгового объекта.

Согласно пункту 2 статьи 19 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», запрещается обусловливать приобретение товара обязательным приобретением иных товаров. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товара (работы, услуги), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

Ограничения по сумме покупке (в том числе покупки в интернет-магазине), устанавливаемые продавцом, противоречат приведенным нормам, поскольку ограничивают право потребителя на свободный выбор товара по количеству, а также таким образом понуждают потребителя к заказу иных товаров, помимо тех, которые он планировал приобрести.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» условия договора, ограничивающие права потребителя по сравнению с правами, установленными этим законом и иным законодательством о защите прав потребителей, считаются ничтожными.

Вместе с тем продавец (в том числе интернет-продавец) имеет право определить условия бесплатной доставки товара. Например, при покупке товаров на определенную сумму (такую сумму продавец определяет самостоятельно), их доставка потребителю осуществляется бесплатно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2020
валюта курс
EUR 2.6773
USD 2.3885
RUB 3.4958
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6773 +0.0039
USD 2.3885 -0.0096
RUB 3.4958 +0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6760 2.6800
USD 2.3910 2.3970
RUB 3.4700 3.4860
подробнее

Конвертация в банках
на 03.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1160 1.1200
EUR/RUB 76.8000 77.2000
USD/RUB 68.6000 68.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте