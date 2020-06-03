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ЭКОНОМИКА РБ
ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВ НА ДОМ ЗАРАБОТАЛА В МОГИЛЕВЕ
17:26 03.06.2020
В Могилеве 2 июня стало возможным заказывать лекарства на дом. Первую в городе доставку медикаментов, а также средств гигиены и диетического питания организовали аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi». Об этом «Могилевским ведомостям» рассказали в холдинге «Аптека Групп».
География доставки охватывает весь Могилев и близлежащие населенные пункты - примерно 5-10 км от города. Минимальная сумма заказа – 30 рублей, еще 3 – компенсация работы курьера. Цены на лекарства при заказе в интернете такие же как и в аптеках.
При заказе можно выбрать доставку до квартиры или самовывоз из ближайшей аптеки. В первом случае оплатить покупку пока можно только наличными, но со временем планируется подключить мобильные терминалы для расчетов по карте и сервисы для приема электронных платежей. При самовывозе плата за сервис не взимается.
На дом привозят любые лекарства, для которых не требуются рецепт. При самовывозе возможна продажа лекарств по рецептам.
В пакет также можно включить средства гигиены, медицинские изделия (в том числе так востребованные сейчас маски и антисептики), диетическое питание и косметику.
Доставка не распространяется на психотропные, наркотические и сильнодействующие вещества. Также пока не будут развозить биологически-активные добавки и лекарства, требующие соблюдения температурного режима при транспортировке.
Выбрать таблетки и сделать заказ можно на сайте сети аптек ADEL. Доставка работает по схеме «сегодня на завтра» с понедельника по субботу. Позже, когда сервис выйдет на полную мощность, заказы будут развозить без выходных.
«Впервые в Могилеве появилась возможность доставки лекарств и других товаров из аптек. Сейчас это особенно важно для людей старшего возраста и тех, кто придерживается режима самоизоляции. Но нет сомнений, что такой сервис будет актуален и после окончания пандемии, так как это мировой тренд наравне с доставкой продуктов, онлайн-заказа такси и т.д. Доставка экономит время и позволяет выбрать все необходимое для здоровья и красоты за несколько минут», – объяснили в холдинге «Аптека Групп».
Служба доставки сделана единой для двух аптечных сетей - ADEL и «Добрыя лекi». Поэтому можно заказать товары, которые есть в каталоге на сайте, а не только те, что в наличии в ближайшей аптеке.
Возможность доставки лекарств стала частью принятого в Беларуси пакета мер по поддержке экономики и социальной сферы. Торговать препаратами вне аптек разрешено до 1 июля.
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