Специалисты производственного управления «Нефтеспецстрой» приступили к 4-й очереди реконструкции газопровода, пишет портал neft.by.

Этот проект, заказчиком которого является НГДУ «Речицанефть», стартовал в августе 2017 года. Разработчиком выступил институт «БелНИПИнефть», а генеральным подрядчиком – ПУ «Нефтеспецстрой».

Протяженность промыслового газопровода попутного нефтяного газа – 32 064 метра, диаметр – 720 миллиметров. Проходит он по территории Светлогорского и Речицкого районов Гомельской области, соединяет Осташковичское месторождение и Белорусский газоперерабатывающий завод.

Газопровод введен в эксплуатацию в 1976 году и уже отработал свой нормативный срок. Ему на смену строится новый – с аналогичными техническими характеристиками.

Технологической частью проекта предусмотрена также реконструкция узла учета газа с обустройством основной и резервной линий измерения расхода. Это оборудование позволит контролировать параметры работы узла и передавать данные в промышленный контроллер. Напорная герметизированная схема транспортировки попутного нефтяного газа при нормальном технологическом режиме полностью исключает возникновение пожароопасной ситуации.

За неполные три года построено более 15 с половиной километров нового газопровода. Осталось еще 16 километров. Нефтяникам-строителям необходимо завершить работы, а значит и весь проект, до конца года.

Сейчас все работы, за исключением валки леса, «Нефтеспецстрой» выполняет собственными силами. Используются трубоукладчики, экскаваторы, бульдозеры и другая спецтехника Речицкого управления технологического транспорта.

Задействованы пять сварных звеньев строительно-монтажного участка № 2 ПУ «Нефтеспецстрой», в каждом из которых – два электросварщика ручной сварки и два монтажника технологического оборудования. Два звена работают с комплексом орбитальной сварки. Еще три звена варят трубы газопровода ручной дуговой сваркой.

Специалисты ожидают, что использование нового комплекса сварочного оборудования поможет не только снизить сроки выполнения работ на объектах «Белоруснефти», но и уменьшить количество задействованного персонала.