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ЭКОНОМИКА РБ
НЦПИ И МИНОБРАЗОВАНИЯ РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И РАЗВИТИЯ ГСПИ
16:39 03.06.2020
Национальный центр правовой информации и Министерство образования развивают сотрудничество в сфере подготовки кадров по вопросам правовой информатизации и государственной системы правовой информации Беларуси.
В частности, учреждениями высшего образования и дополнительного образования взрослых будет осуществляться корректировка отдельных учебных программ и планов, в том числе переподготовки и повышения квалификации руководящих работников, работников сферы образования и экономики, с целью включения отдельного тематического блока, формирующего компетенции в области использования государственных информационно-правовых ресурсов в профессиональной деятельности.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, при разработке учреждениями образования заданий к олимпиадам, конкурсам, иным мероприятиям планируется включать задания по навыкам использования государственных информационно-правовых ресурсов (например, задания по участию в публичном обсуждении проектов правовых актов на сайте «Правовой форум Беларуси»).
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