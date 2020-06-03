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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ В ТЕПЛИЦАХ ВЫРАЩЕНО 20,6 ТЫС. ТОНН ОВОЩЕЙ


16:28 03.06.2020

За январь-апрель 2020 года в Беларуси в условиях защищенного грунта (теплицах) выращено 20,6 тыс. тонн продукции, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в том числе огурцов выращено 15,7 тыс. тонн, томатов – 4,5 тыс. тонн, прочих культур – 0,4 тыс. тонн.

Весь урожай овощей защищенного грунта в целом по республике в 2019 году составил 123,8 тыс. тонн продукции, в том числе: огурцов – 46,9 тыс. тонн, томатов – 75,4 тыс. тонн и прочих культур – 1,4 тыс. тонн.

Основной объем тепличной продукции реализуется внутри Беларуси: через торговые сети организаций, по прямым торговым договорам, а также на рынках и ярмарках. При этом 25-30 % поставляется на экспорт.

За последние годы значительно увеличился ассортимент выращиваемых в условиях защищенного грунта культур. На сегодня он насчитывает более 15 наименований. Наряду с традиционными томатами и огурцами различных сортов ежегодно в тепличных комбинатах выращивается от 1,5 до 2 тыс. тонн таких культур, как перец, баклажаны, лук на перо, салат, укроп, петрушка кучерявая и листовая, руккола, щавель, базилик гвоздичный, кинза, сельдерей листовой, мята перечная, кориандр, мята и др. Кроме того, выращивается цветочная продукция, грибы и земляника.

В настоящее время тепличный комплекс республики включает 20 наиболее крупных тепличных хозяйства, где ежегодно производится пятая часть овощей от общего объема их производства в общественном секторе. Площадь наиболее крупных зимних теплиц в Беларуси составляет 252 га, из них из них под энергосберегающими зимними теплицами занято 142,45 га, или более 56% от общей площади теплиц.

В десятку организаций, имеющих наибольшие площади под защищенным грунтом входят: Тепличное хозяйство ОАО «ДорОрс» (46,3 га), МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи» (31,4 га), ОАО «ТК «Берестье» (20,84 га), КСУП «Минская овощная фабрика» (18,5 га), ОАО «Рудаково» (18 га), КСУП «Тепличное» (13,4 га), РУАП «Гродненская овощная фабрика» (13 га), УП «Минский ПТ комбинат» (11,07 га), ОАО «Рассвет» им. К.П. Орловского» (10 га), КСУП «Брилево» (9,54 га).

В каждой области введены в эксплуатацию новые энергосберегающие зимние теплицы. Это серьезный шаг к масштабному обновлению тепличного комплекса и внедрению современных энерго - и ресурсосберегающих технологий в тепличное производство республики. Всего, до 2019 года (включительно) построено 129,3 гектара современных зимних теплиц в таких организациях, как: КУСП «ТК «Берестье», ОАО «Рудаково», УП «ДорОрс», КУП «Минская овощная фабрика», МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи», ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи» и др.

В текущем году продолжается строительство теплиц не только в тепличных хозяйствах, но и в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Например, в ОСП «ДорОрс» на площади 0,6 га запланировано строительство зимних теплиц для выращивания земляники, в крестьянском фермерском хозяйстве «Ольшаны» завершается реализация нового инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса площадью 14,5 га».
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