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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ГП «СТОЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ» 4 ИЮНЯ ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
15:57 03.06.2020
4 июня состоится прямая телефонная линия заместителя директора – начальника управления пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь» Андрея Илларионова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, вопросы по работе общественного транспорта столицы можно будет задать с 15:00 до 16:00 по телефону (017) 219-85-10.
В ходе телефонной линии граждане могут дать оценку доступности услуг общественного транспорта в Минске.
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