4 июня состоится прямая телефонная линия заместителя директора – начальника управления пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь» Андрея Илларионова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, вопросы по работе общественного транспорта столицы можно будет задать с 15:00 до 16:00 по телефону (017) 219-85-10.

В ходе телефонной линии граждане могут дать оценку доступности услуг общественного транспорта в Минске.