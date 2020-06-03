ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 45,1 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК


15:26 03.06.2020

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июня 2020 года выросло до 45,1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 3 июня зарегистрированы 45 тыс. 116 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 20 тыс. 171 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 248 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 861 человек, число смертей от COVID-19 - на 5.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 573 тыс. 699 тестов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2020
валюта курс
EUR 2.6773
USD 2.3885
RUB 3.4958
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6773 +0.0039
USD 2.3885 -0.0096
RUB 3.4958 +0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6760 2.6800
USD 2.3910 2.3970
RUB 3.4700 3.4860
подробнее

Конвертация в банках
на 03.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1160 1.1200
EUR/RUB 76.8000 77.2000
USD/RUB 68.6000 68.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте