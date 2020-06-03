Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июня 2020 года выросло до 45,1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 3 июня зарегистрированы 45 тыс. 116 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 20 тыс. 171 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 248 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 861 человек, число смертей от COVID-19 - на 5.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 573 тыс. 699 тестов.