ЭКОНОМИКА РБ

НА ЭКСПОРТНЫХ ТОРГАХ БУТБ РЕАЛИЗОВАНО ЛЕСОПРОДУКЦИИ НА €3,2 МЛН

15:09 03.06.2020 На состоявшихся 2 июня торгах в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) на экспорт реализовано лесопродукции на Br8,6 млн (€3,2 млн). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, высокую результативность показали торги щепой и отходами древесными - 119,0 тыс. куб. м на сумму €1,7 млн. Основные объемы щепы приобрели компании из Польши (69%), Литвы (25%) и Эстонии (6%). В БУТБ отметили сделку крупного поставщика УП "Беллесэкспорт" по реализации лота щепы объемом 30 тыс. куб. м с логистикой доставки до места назначения в Прибалтику.