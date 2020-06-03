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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЭКСПОРТНЫХ ТОРГАХ БУТБ РЕАЛИЗОВАНО ЛЕСОПРОДУКЦИИ НА €3,2 МЛН
15:09 03.06.2020
На состоявшихся 2 июня торгах в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) на экспорт реализовано лесопродукции на Br8,6 млн (€3,2 млн).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, высокую результативность показали торги щепой и отходами древесными - 119,0 тыс. куб. м на сумму €1,7 млн.
Основные объемы щепы приобрели компании из Польши (69%), Литвы (25%) и Эстонии (6%).
В БУТБ отметили сделку крупного поставщика УП "Беллесэкспорт" по реализации лота щепы объемом 30 тыс. куб. м с логистикой доставки до места назначения в Прибалтику.
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