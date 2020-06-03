На коллегии Комитета государственного контроля Витебской области рассмотрены результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросу эффективности реализации в 2018-2020 годах Государственной программы «Энергосбережение» и мероприятий соответствующих региональных программ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на заседании отмечено, что отдельные целевые показатели госпрограммы в 2018-2019 годах не достигнуты. Обозначены причины недостаточно эффективной реализации в Витебской области региональных программ.

Так, Витебский облисполком передал функции заказчика по разработке региональной программы и контроля за ее выполнением унитарному предприятию «Областной центр по энергосбережению». Однако структура и штат центра (три человека) не позволяют обеспечивать качественную проработку мероприятий программы и контроль за их исполнением в форме проверок, мониторингов.

Как следствие, в региональную программу энергосбережения включаются неэффективные мероприятия: в 2018 году по 24 мероприятиям (из 91) не достигнут запланированный экономический эффект, в 2019 году не реализовано 5 мероприятий. Недостатки при формировании региональной программы установлены и в 2020 году. Например, в программу включена замена 3 км изношенных теплосетей в Витебском районе с фактическим сроком окупаемости 29,5 года, тогда как критерием эффективности мероприятия для его включения в программу является срок окупаемости не более 10 лет.

При формировании региональных программ не учитывались мероприятия со значительным резервом экономии топливно-энергетических ресурсов, предложенные по результатам проведения уполномоченными организациями обязательных энергоаудитов в государственных предприятиях и учреждениях.

По итогам заседания коллегии областного комитета госконтроля Витебскому облисполкому внесены предложения по исправлению недостатков и повышению эффективности реализации программ энергосбережения.