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ЭКОНОМИКА РБ


НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ В ИЮНЕ 2020 ГОДА ПРОДОЛЖАТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ БЕСПЛАТНО


14:18 03.06.2020

С целью защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) и соблюдения рекомендаций по физическому дистанцированию Белорусской нотариальной палатой (БНП) принято решение о продлении акции по бесплатному консультированию граждан в удаленном формате.

Как сообщает сайт БНП, в течение июня 2020 года граждане и представители юридических лиц могут обратиться к нотариусу по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро или с использованием средств видеосвязи (мессенджеров – skype, viber и т.д.). и получить информацию по интересующему их вопросу.

С графиками предоставления консультаций нотариусами в удаленном формате в июне 2020 года можно ознакомиться на сайте Белорусской нотариальной палаты.

Предоставляемая удаленно консультация является предварительной, в связи с тем, что применительно к некоторым конкретным правоотношениям полная консультация может быть предоставлена только после оценки нотариусом всех имеющихся обстоятельств и необходимых документов.

Актуальные контактные телефоны, а также адреса нотариальных контор и нотариальных бюро размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
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