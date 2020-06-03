В пункте пропуска «Брузги-2» гродненские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза табачных изделий на территорию Евросоюза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, согласно товаросопроводительным документам, польский перевозчик перевозил из Российской Федерации экспортный груз «Осветительное оборудование». При проверке автомобиля МАN с использованием инспекционно-досмотрового комплекса в опломбированном грузовом полуприцепе в корпусах перевозимых осветительных приборов обнаружено 535 тысяч пачек сигарет.

Осветительные приборы находились в заводской упаковке на поддонах и были обернуты в полиэтиленовую пленку. Внутри каждого корпуса лампы находились сигареты, для извлечения которых необходимо было демонтировать заводские заклепки на изделиях. В каждом ламповом корпусе, а их оказалось более 1140 штук, были спрятаны сигареты. Особенности изготовления корпусов и размещения сигарет позволяют предположить, что табачные изделия помещались внутрь в заводских условиях.

По данному факту сотрудниками Гродненской региональной таможни начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.