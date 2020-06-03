|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ В ЕВРОСОЮЗ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА ПАЧЕК СИГАРЕТ
14:06 03.06.2020
В пункте пропуска «Брузги-2» гродненские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза табачных изделий на территорию Евросоюза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, согласно товаросопроводительным документам, польский перевозчик перевозил из Российской Федерации экспортный груз «Осветительное оборудование». При проверке автомобиля МАN с использованием инспекционно-досмотрового комплекса в опломбированном грузовом полуприцепе в корпусах перевозимых осветительных приборов обнаружено 535 тысяч пачек сигарет.
Осветительные приборы находились в заводской упаковке на поддонах и были обернуты в полиэтиленовую пленку. Внутри каждого корпуса лампы находились сигареты, для извлечения которых необходимо было демонтировать заводские заклепки на изделиях. В каждом ламповом корпусе, а их оказалось более 1140 штук, были спрятаны сигареты. Особенности изготовления корпусов и размещения сигарет позволяют предположить, что табачные изделия помещались внутрь в заводских условиях.
По данному факту сотрудниками Гродненской региональной таможни начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2020
Курсы в банках
на 03.06.2020
Конвертация в банках
на 03.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте