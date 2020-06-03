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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ: ПОТРЕБИТЕЛЬ ВПРАВЕ ВЫБИРАТЬ, В КАКОЙ ФОРМЕ ОПЛАТИТЬ ТОВАР – В НАЛИЧНОЙ ИЛИ БЕЗНАЛИЧНОЙ


13:30 03.06.2020

Потребитель вправе самостоятельно определять форму оплаты товаров – наличная или безналичная. Такое право представлено законодательством. Об этом говорится в разъяснении Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в связи с поступающими обращениями граждан по вопросу оплаты товаров, предлагаемых к продаже в интернет-магазинах, а также в целях предостережения интернет-продавцов от нарушений законодательства о защите прав потребителей и торговле.

В соответствии с пунктами 1-2 статьи 91 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» расчеты по оплате товаров осуществляются в наличной и безналичной формах. Продавец обязан предоставить потребителю право выбора формы оплаты товаров, за исключением случаев, когда законодательство позволяет продавцу не осуществлять расчеты в безналичной форме при продаже товаров либо предусматривает обязанность продавца осуществлять расчеты при продаже товаров только в безналичной форме.

Аналогичные требования к форме расчетов за товар (безналичная и (или) наличная) определены пунктом 29 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета министров № 703 от 22 июля 2014 г.

Непредставление продавцом потребителю права выбора формы оплаты товаров (наличная или безналичная) является нарушением требований пунктов 1-2 статьи 91 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Пунктом 3 Правил продажи товаров определено, что продавец обязан соблюдать законодательство о защите прав потребителей. За нарушение Правил продажи товаров статьей 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
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