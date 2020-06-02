Совет по иностранным инвестициям, в контексте анализа воздействия на экономику Беларуси складывающейся глобальной ситуации, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции, предлагает представителям бизнеса в республике принять участие в исследовании о влиянии COVID-19 на инвестиционный климат в нашей стране.

Для заполнения анкеты, которое займет не более 10 минут, нужно пройти по ссылке.

Как сообщает Национальное агентство инвестиций и приватизации, все участники опроса смогут позднее ознакомиться с результатами исследования.