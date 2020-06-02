|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БИЗНЕС ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ О ВЛИЯНИИ COVID-19 НА ИНВЕСТКЛИМАТ БЕЛАРУСИ
13:02 03.06.2020
Совет по иностранным инвестициям, в контексте анализа воздействия на экономику Беларуси складывающейся глобальной ситуации, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции, предлагает представителям бизнеса в республике принять участие в исследовании о влиянии COVID-19 на инвестиционный климат в нашей стране.
Для заполнения анкеты, которое займет не более 10 минут, нужно пройти по ссылке.
Как сообщает Национальное агентство инвестиций и приватизации, все участники опроса смогут позднее ознакомиться с результатами исследования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2020
Курсы в банках
на 03.06.2020
Конвертация в банках
на 03.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте