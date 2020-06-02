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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СОСТАВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА


12:44 03.06.2020

Предложения по новому составу правительства обсуждают 3 июня на совещании у Александра Лукашенко.

"Прежде чем принимать решение по основному вопросу сегодняшней повестки, я хотел бы с вами посоветоваться. Речь идет о формировании нового состава правительства. Я уже говорил об этом. И поручения такие давал, вы все занимались этими вопросами. Когда прозвучало мое заявление, что всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением их насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что участники совещания провели ряд консультаций, изучили действующий состав правительства, новые кандидатуры и внесли вчера предложения по этому вопросу.

"Тем не менее с вами - людьми, которые так или иначе имеют отношение к формированию нового правительства и вносят президенту предложения, я хотел бы, прежде чем принимать решение, посоветоваться еще раз. Речь идет о составе нового правительства. При этом хочу еще раз, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад", - сказал Лукашенко.

Для обсуждения на мероприятие были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков.
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