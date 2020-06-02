|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТРАМВАИ РЯДА МАРШРУТОВ В МИНСКЕ НЕ БУДУТ ХОДИТЬ В НАПРАВЛЕНИИ ДС «СЕРЕБРЯНКА» НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
12:30 03.06.2020
С 8 по 12 июня не будут работать несколько трамвайных маршрутов в направлении ДС «Серебрянка», пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили на предприятии «Минсктранс», трамваи не будут курсировать по ул. Долгобродской, Плеханова и Якубова на участке от ул. Буденного до ДС «Серебрянка». Для пассажиров будут организованы компенсирующие маршруты.
В «Минсктрансе» пояснили, что данная мера вызвана необходимостью выполнения работ на трамвайных путях в целях повышения безопасности движения и увеличения скорости трамваев. На текущей неделе такие же работы выполняются на ул. Козлова и Долгобродской, в связи с чем запрещено движение трамваев на участке от ул. З. Бядули до бульвара Тракторостроителей. Работают компенсационный автобусный маршрут № 907 «Комаровский рынок — Буденного» и временный трамвайный № 10 «Озеро — пр. Независимости».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2020
Курсы в банках
на 03.06.2020
Конвертация в банках
на 03.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте