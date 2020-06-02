С 8 по 12 июня не будут работать несколько трамвайных маршрутов в направлении ДС «Серебрянка», пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили на предприятии «Минсктранс», трамваи не будут курсировать по ул. Долгобродской, Плеханова и Якубова на участке от ул. Буденного до ДС «Серебрянка». Для пассажиров будут организованы компенсирующие маршруты.

В «Минсктрансе» пояснили, что данная мера вызвана необходимостью выполнения работ на трамвайных путях в целях повышения безопасности движения и увеличения скорости трамваев. На текущей неделе такие же работы выполняются на ул. Козлова и Долгобродской, в связи с чем запрещено движение трамваев на участке от ул. З. Бядули до бульвара Тракторостроителей. Работают компенсационный автобусный маршрут № 907 «Комаровский рынок — Буденного» и временный трамвайный № 10 «Озеро — пр. Независимости».