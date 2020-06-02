Определением экономического суда Могилевской области завершено ликвидационное производство в отношении ОАО «Могилевский ремонтный завод».

Как пишут «Могилевские ведомости», за период ликвидационного производства его кредиторская задолженность составила в размере 1 092 971,63. В реестр требований кредиторов ОАО «Могилевский ремонтный завод» включены требования 33 кредиторов. Управляющим в деле о банкротстве выявлена и взыскана дебиторская задолженность на сумму 61260,15 рубля, установлено и реализовано имущество должника на общую сумму 1 267 639,02 белорусских рубля.

На собрании кредиторов 9 августа 2019 года оставшееся нереализованное имущество и невзысканная дебиторская заложенность предложена в счет погашения требований кредиторов, а также принято решение списать непринятое имущество и дебиторскую задолженность.

Каких-либо возражений против завершения ликвидационного производства от кредиторов, ходатайств управляющему, суду не поступило. Все мероприятия ликвидационного производства согласно плану ликвидации управляющим выполнены в полном объеме.

Определением суда отчет управляющего в деле об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Могилевский ремонтный завод» признан обоснованным, ликвидационное производство в отношении должника завершено.