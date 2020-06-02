|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВЕРШЕНО ЛИКВИДАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ОТНОШЕНИИ МОГИЛЕВСКОГО РЕМОНТНОГО ЗАВОДА
12:14 03.06.2020
Определением экономического суда Могилевской области завершено ликвидационное производство в отношении ОАО «Могилевский ремонтный завод».
Как пишут «Могилевские ведомости», за период ликвидационного производства его кредиторская задолженность составила в размере 1 092 971,63. В реестр требований кредиторов ОАО «Могилевский ремонтный завод» включены требования 33 кредиторов. Управляющим в деле о банкротстве выявлена и взыскана дебиторская задолженность на сумму 61260,15 рубля, установлено и реализовано имущество должника на общую сумму 1 267 639,02 белорусских рубля.
На собрании кредиторов 9 августа 2019 года оставшееся нереализованное имущество и невзысканная дебиторская заложенность предложена в счет погашения требований кредиторов, а также принято решение списать непринятое имущество и дебиторскую задолженность.
Каких-либо возражений против завершения ликвидационного производства от кредиторов, ходатайств управляющему, суду не поступило. Все мероприятия ликвидационного производства согласно плану ликвидации управляющим выполнены в полном объеме.
Определением суда отчет управляющего в деле об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Могилевский ремонтный завод» признан обоснованным, ликвидационное производство в отношении должника завершено.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2020
Курсы в банках
на 03.06.2020
Конвертация в банках
на 03.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте