В Беларуси к концу 2020 года в эксплуатацию будет введено не менее 100 км лесохозяйственных дорог.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, с начала года построены и введены в эксплуатацию 5 лесохозяйственных дорог общей протяженностью около 25 км. Планируется, что до конца года будет построено еще 14 объектов.

Объемы строительства лесохозяйственных дорог регулируются действующей государственной программой "Белорусский лес". Увеличение протяженности транспортной сети в лесу обусловлено необходимостью освоения ежегодно увеличивающейся расчетной лесосеки, своевременного проведения лесовосстановительных работ и мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями леса, ликвидации лесных пожаров.

Так, только за последние десять лет только силами лесхозов в стране проложено около тысячи километров лесохозяйственных дорог. По итогам нынешней пятилетки (2016-2020 гг.) в эксплуатацию должно быть введено не менее 500 км.

В 2020 году новые лесохозяйственные дороги уже появились в Полесском, Телеханском, Верхнедвинском, Ушачском и Чериковском лесхозах. К концу года наибольшее количество новых объектов появится в Витебской области, где будет введено в эксплуатацию 7 лесохозяйственных дорог.