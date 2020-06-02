На едином портале электронных услуг вновь доступны услуги общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) по предоставлению сведений из базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Как сообщает Национальный центр электронных услуг (НЦЭУ), речь идет о следующих электронных услугах (ЭУ):

3.33.01 «Передача посредством ОАИС списков идентификационных номеров, иных персональных данных для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике»;

3.33.02 «Предоставление посредством ОАИС доступа к базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике»;

3.33.03.1 «Предоставление сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике»;

3.33.03.2 «Предоставление сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике»;

3.33.04.1 «Предоставление сведений о включении гражданина в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определенные Советом министров, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание»;

3.33.04.2 «Предоставление сведений о включении гражданина в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определенные Советом министров, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание».

Названные выше услуги были недоступны с 20 мая по 1 июня, о чем предварительно сообщалось на официальном сайте НЦЭУ и едином портале электронных услуг portal.gov.by, в связи с формированием (актуализацией) базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Актуализация базы данных для всех потребителей ЭУ ОАИС проходит ежегодно в периоды с 20 февраля до 1 марта, с 20 мая до 1 июня, с 20 августа до 1 сентября и с 20 ноября до 1 декабря.

В соответствии с постановлением Совета министров от 31 марта 2018 г. № 239 в указанные периоды формируется база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике (за первое полугодие текущего года не позднее 1 сентября текущего года и за второе полугодие текущего года не позднее 1 марта следующего года) и актуализируется (за I квартал текущего года не позднее 1 июня и за III квартал текущего года не позднее 1 декабря).