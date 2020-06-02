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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ СОКРАТИТ ОБЪЕМ ЗАКУПОК РОССИЙСКОЙ НЕФТИ В ИЮНЕ ПО СРАВНЕНИЮ С МАЕМ


10:33 03.06.2020

Беларусь в июне запланировала поставки российской нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы в объеме менее 1,1 млн т. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

«Наиболее крупные поставки в июне будут от Роснефти, Лукойла, Башнефти и Татнефти, всего поставки ожидаются от десяти российских компаний. В данном случае речь идет о транспортировке как трубопроводным транспортом, так и по железной дороге. При этом по трубе ожидается немногим более миллиона тонн нефти. По железной дороге объем будет небольшой – около 80 тысяч тонн, то есть, в совокупности получается около 1,1 миллиона тонн нефти от компаний из России", - сказал Тищенко.
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