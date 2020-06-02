ЭКОНОМИКА РБ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО 19 АВГУСТА

09:50 03.06.2020 В Министерстве образования с 1 июня по 19 августа организована работа «горячей линии». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, организована она с целью оказания помощи абитуриентам и их законным представителям в получении информации по вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году. Вопросы о поступлении в учреждения профессионально-технического, среднего специального и высшего образования можно задавать по телефону (017) 222-43-12. «Горячая линия» работает с понедельника по пятницу: 9.00-13.00 и 14.00-18.00.