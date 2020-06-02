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ЭКОНОМИКА РБ


«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО 19 АВГУСТА


09:50 03.06.2020

В Министерстве образования с 1 июня по 19 августа организована работа «горячей линии».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, организована она с целью оказания помощи абитуриентам и их законным представителям в получении информации по вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году.

Вопросы о поступлении в учреждения профессионально-технического, среднего специального и высшего образования можно задавать по телефону (017) 222-43-12.

«Горячая линия» работает с понедельника по пятницу: 9.00-13.00 и 14.00-18.00.
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