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ЭКОНОМИКА РБ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО 19 АВГУСТА
09:50 03.06.2020
В Министерстве образования с 1 июня по 19 августа организована работа «горячей линии».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, организована она с целью оказания помощи абитуриентам и их законным представителям в получении информации по вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году.
Вопросы о поступлении в учреждения профессионально-технического, среднего специального и высшего образования можно задавать по телефону (017) 222-43-12.
«Горячая линия» работает с понедельника по пятницу: 9.00-13.00 и 14.00-18.00.
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