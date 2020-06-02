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ЭКОНОМИКА РБ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В БЕЛАРУСИ ПОТРАТЯТ В 2020 ГОДУ 784,6 МЛН РУБЛЕЙ
09:34 03.06.2020
На благоустройство населенных пунктов в Беларуси потратят в 2020 году 784,6 млн рублей. Такая информация прозвучала на коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщает портал коммунальной грамотности, из них на поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов выделен 121 млн рублей; на содержание и ремонт объектов благоустройства — 179 млн; уличное освещение — 125,2 млн; улично-дорожную сеть — 359,4 млн рублей.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов предложил представителям областных управлений ЖКХ рассмотреть возможность создания покрытий для детских и спортивных площадок из вторсырья, в частности из шин.
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