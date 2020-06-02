Компания EY («Эрнст энд Янг») видит негативные последствия при реализации решения о директивном переводе счетов в государственные банки Республики Беларусь. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Компания EY считает, что директивный и внезапный перевод банковских счетов государственных предприятий негативно скажется на инвестиционной привлекательности, деловом климате Беларуси в среднесрочной перспективе, а также может оказать влияние на стабильность банковской системы республики.

В связи с появившимися в средствах массовой информации публикациями об указании правительства Беларуси и подчиненных ему органов о переводе счетов государственных предприятий из банков с частным и зарубежным капиталом в государственные банки, управляющий партнер EY по Беларуси Павел Лащенко заявил: «Полагаем, что внезапный директивный перевод счетов из банков как с российским, так и европейским частным капиталом, может нанести удар по инвестиционному климату Республики Беларусь, скорректировать ожидания и действия инвесторов в среднесрочной перспективе и оказать влияние на стабильность национальной банковской системы. Также мы видим риск подорожания и доступности кредитных ресурсов, рост издержек для государственных предприятий и снижения качества обслуживания клиентов».

«Надеемся на разъяснения подобного решения со стороны Национального банка Республики Беларусь, как регулятора банковской системы», - добавил Павел Лащенко.

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Компания взаимодействует c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах фирмы (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов. В Беларуси EY работает с 1994 г. Штат сотрудников насчитывает более 550 человек.