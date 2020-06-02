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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 15 ЛЕТ НА БУТБ СОВЕРШЕНО 3,2 МЛН СДЕЛОК НА ОБЩУЮ СУММУ $21 МЛРД
18:05 02.06.2020
За 15 лет на БУТБ совершено 3,2 млн сделок на общую сумму $21 млрд.
Как сообщает пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи, благодаря рыночному механизму ценообразования и высокой концентрации спроса и предложения на бирже белорусские субъекты хозяйствования получили дополнительную выручку и сэкономили свыше $1,3 млрд.
Наиболее востребованные товары на бирже на внутреннем рынке - круглые лесоматериалы, изделия из черных металлов и шроты масличных, на экспортных торгах - пиломатериалы и молочная продукция.
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