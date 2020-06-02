ЭКОНОМИКА РБ

ЗА 15 ЛЕТ НА БУТБ СОВЕРШЕНО 3,2 МЛН СДЕЛОК НА ОБЩУЮ СУММУ $21 МЛРД

18:05 02.06.2020 За 15 лет на БУТБ совершено 3,2 млн сделок на общую сумму $21 млрд. Как сообщает пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи, благодаря рыночному механизму ценообразования и высокой концентрации спроса и предложения на бирже белорусские субъекты хозяйствования получили дополнительную выручку и сэкономили свыше $1,3 млрд. Наиболее востребованные товары на бирже на внутреннем рынке - круглые лесоматериалы, изделия из черных металлов и шроты масличных, на экспортных торгах - пиломатериалы и молочная продукция.