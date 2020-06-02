По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в Могилевской области в I квартале 2020 года располагаемые ресурсы) в расчете на домашнее хозяйство составили 1182,1 рубля в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1110,9 рубля в месяц, из которых 859,1 рубля (77,3%) приходится на потребительские расходы2).

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,3%, на покупку непродовольственных товаров – 31,5%, на оплату услуг – 25,1%.

Располагаемые ресурсы – это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – это денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая расходы на питание вне дома), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги и страховые взносы, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (вклады в банки, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).