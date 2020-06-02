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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСНЕФТЬ ДОБИВАЕТСЯ ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТИ БУРЕНИЯ


17:38 02.06.2020

ПО «Белоруснефть» обновило показатель 2019 года по проходке за месяц.

Как сообщает портал neft.by, в мае 2020 года компания «Белоруснефти» пробурила 18 273 метра горных пород. Эта цифра стала лучшим показателем с 2019 года по проходке за месяц.

Незадолго до этого, в 2018 году, в компании начали работать по системе раздельного сервиса. С тех пор заказчиком и супервайзером строительства скважин стало Нефтегазодобывающее управление «Речицанефть». Именно с переходом на новую схему в компании и связывают положительные результаты бурения.

Буровые работы выполняли Светлогорское управление буровых работ (подразделение «Белоруснефти») и Мозырская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения.

В мае 2020 года СУБРом пробурено 17 576 метров, МНРЭГБ — 697 метров.

Как сообщили в НГДУ «Речицанефть», нынешний показатель превзошел и данные июля 2019 года. Тогда было пробурено 17 793 метра (СУБР – 15 768, МНРЭГБ – 2 025).

Повышать поэтапно скорость бурения удается за счет минимизации потерь времени при проведении технологических процессов. То есть, организация процесса, налаженная нефтегазодобывающим управлением дает положительный результат.

Среди принимаемых мер для увеличения скорости проходки – ежедневное планирование работ, «разбор» сделанного с буровиками и сервис-провайдерами после каждой смены, постоянное проведение Drill of test – подбор оптимальных режимов бурения, выработка определенного алгоритма профилактических спуско-подъемных операций.
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