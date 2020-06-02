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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОНТРОЛЬ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ О КАЧЕСТВЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЖКХ


17:15 02.06.2020

Комитет государственного контроля Минской области приглашает жителей столичного региона оценить качество рассмотрения обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Интернет-опрос на эту тему проводится на сайте контрольного ведомства с 1 по 30 июня 2020 года.

Посетителям сайта Комитета госконтроля предлагается ответить на 16 вопросов, в том числе о том, удовлетворены ли они качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; как часто приходится обращаться с жалобами на оказание ЖКУ и как долго – ожидать ответа на свое обращение; улучшилось ли качество и оперативность рассмотрения обращений после создания областного контакт-центра ЖКХ.

Цель опроса – изучение мнения граждан о качестве рассмотрения их обращений по вопросам, касающимся сферы ЖКХ, и реагировании на замечания и предложения по совершенствованию работы этой отрасли.
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