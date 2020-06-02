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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ДОРАБОТАЛО РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ДЛЯ ОБЩЕПИТА И ТОРГОВЛИ
16:51 02.06.2020
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с учетом текущей эпидемиологической обстановки и предложений Минздрава доработало рекомендации по минимизации риска возникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, при осуществлении деятельности в области торговли, бытового обслуживания населения и общественного питания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения рекомендовано:
осуществлять ежедневный опрос о состоянии здоровья работников;
обеспечить всех работников индивидуальными средствами защиты органов дыхания, дезинфицирующими средствами для обработки рук, дополнительно обеспечить перчатками работников, осуществляющих отпуск пищевых продуктов, оказание услуг общественного питания и бытовых услуг населению, а также расчеты с потребителями;
осуществлять передачу покупателям пищевых продуктов в упакованном виде;
организовать регулярное проветривание помещений;
организовать проведение влажной уборки помещений, а также часто используемых предметов с применением дезинфицирующих средств;
нанести специальную разметку для дистанцирования покупателей в местах расположения контрольно-кассовых узлов;
при наличии возможности установить перед кассами защитные экраны и др.
Руководителю (ответственному должностному лицу) объекта торговли, общественного питания и бытового обслуживания рекомендовано обеспечить контроль за использованием работниками индивидуальных средств защиты органов дыхания, дезинфицирующих средств; а также перчаток работниками объектов общественного питания и торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров, кассирами в торговых объектах, в которых реализуются непродовольственные товары.
Согласно нормам действующего законодательства, рекомендации МАРТ не носят обязательного характера. Вместе с тем ведомство рассчитывает на высокий уровень культуры, социальной ответственности и понимание бизнес-сообщества.
МАРТ напомнило также, что в период эпидемического подъема заболеваемости инфекцией COVID-19 необходимо проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия. В частности, на объектах торговли и общественного питания следует проводить ежесменную влажную уборку санитарно-бытовых помещений с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению для этих целей в соответствии с инструкцией по применению; обеспечивать средствами индивидуальной защиты органов дыхания работников, непосредственно занятых обслуживанием населения.
В организациях сферы бытового обслуживания населения необходимо проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению для этих целей в соответствии с инструкцией по применению; обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания работников, непосредственно занятых обслуживанием населения.
При этом требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе на объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения являются обязательными для субъектов указанных сфер экономики всех форм собственности.
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