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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ПРОВОДИТ С 3 ПО 17 ИЮНЯ ВЕБИНАРЫ ПО ГОСЗАКУПКАМ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ
16:40 02.06.2020
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) проводит с 3 по 17 июня бесплатные вебинары по госзакупкам для региональных заказчиков.
Как сообщает пресс-служба БУТБ, для заказчиков Брестской области вебинар состоится 3 июня, для Витебской области – 9 июня, для Гомельской области – 10 июня, для Гродненской области – 16 июня и для Могилевской области – 17 июня. Начало для всех вебинаров - с 10:00.
На вебинарах будут обсуждаться проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством; основные нововведения и изменения при организации процесса госзакупок; особенности проведения государственных закупок Центрами для обеспечения деятельности бюджетных организаций в соответствии с указом № 475 от 23.12.2019.
Для записи на вебинар необходимо обратиться в областные филиалы биржи.
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