9 июня под председательством руководителя Госкомвоенпрома Романа Головченко пройдет заседание коллегии ведомства в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в центре внимания – итоги выполнения бизнес-планов развития организаций за 4 месяца 2020 г. и прогноз их выполнения в первом полугодии 2020 г.

Кроме того, на заседании речь пойдет о состоянии работы по формированию Стратегии развития оборонного сектора экономики и Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь до 2030 года.

В работе коллегии примут участие начальники структурных подразделений центрального аппарата, руководители организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, их заместители по экономике и главные инженеры.