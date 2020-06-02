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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛЛЕГИЯ ГОСКОМВОЕНПРОМА РАССМОТРИТ ВОПРОСЫ ВЫПОЛНЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ


16:27 02.06.2020

9 июня под председательством руководителя Госкомвоенпрома Романа Головченко пройдет заседание коллегии ведомства в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в центре внимания – итоги выполнения бизнес-планов развития организаций за 4 месяца 2020 г. и прогноз их выполнения в первом полугодии 2020 г.

Кроме того, на заседании речь пойдет о состоянии работы по формированию Стратегии развития оборонного сектора экономики и Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь до 2030 года.

В работе коллегии примут участие начальники структурных подразделений центрального аппарата, руководители организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, их заместители по экономике и главные инженеры.
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