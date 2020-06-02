Более 300 тысяч проживающих на территории Минской области граждан до настоящего времени не использовали именные приватизационные чеки «Имущество».

Комитет государственного имущества Минского облисполкома напоминает, что постановлением правительства № 134 от 28 февраля 2019 г. срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» установлен по 31 декабря 2020 г.

Наиболее оптимальный способ использования чеков – их обмен на принадлежащие государству акции предприятий, что в перспективе позволит получать от таких акций доходы в виде дивидендов либо от их продажи.

Жителям Минской области для обмена на чеки «Имущество» предлагаются акции 80 акционерных обществ как местного, так и республиканского значения в различных отраслях экономики: промышленности, строительного комплекса, транспорта и иных.

Ознакомиться с перечнем таких обществ, а также получить подробную информацию об обмене можно в отделениях банка и на его сайте. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности обществ и величине выплачиваемых дивидендов размещаются на Едином портале финансового рынка www.portal.gov.by.

Для обмена чеков на акции следует обратиться в любое подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк», выполняющее данную операцию, с паспортом и сертификатом чеков «Имущество» (ближайшее отделение можно найти на официальном сайте банка www.belarusbank.by по соответствующему региону и услуге «операции с чеками «Имущество»). Утерянный сертификат может быть восстановлен банком (услуга платная). Обмену на акции подлежат чеки «Имущество»: начисленные гражданину лично и полученные по наследству; переоформленные гражданину от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи), которым они были начислены в качестве личной имущественной квоты, но в сумме не более 250 чеков «Имущество» в течение всего периода безвозмездной приватизации.

При желании приобретенные акции можно продать. Продажа осуществляется через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» при посредничестве профессионального участника рынка ценных бумаг. Списки таких профучастников размещены на сайте биржи.

Подробную информацию по вопросам использования и обмена чеков «Имущество» можно получить в комитете государственного имущества Минского облисполкома по телефонам (8017) 500-45-13, 516-80-50, e-mail: , .