Сотрудник МАРТ провели мониторинги 66 розничных торговых объектов по вопросам соблюдения субъектами хозяйствования законодательства в области торговли, защиты прав потребителей, о рекламе, о ценах и ценообразовании, требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в области защиты прав потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, нарушения установлены в 59 объектах, что составляет почти 90% от общего количества тех, где проводились мониторинги.

Основными нарушениями в сфере торговли в объектах, подвергнутых мониторингам, являются: несоблюдение ассортиментных перечней; несоответствие ассортиментных перечней требованиям законодательства; предложение к реализации товаров с истекшими сроками годности (хранения); необеспечения продавцом наличия ценников на товары (несоблюдение порядка их оформления).

Процент несоблюдения ассортиментного перечня от предусмотренных товарных позиций по Беларуси установился на отметке от 0,6% (в одном из торговых объектов ОАО «Брестская областная база «Бакалея») до 78,4% (в одном из торговых объектов ООО «Фикс Прайс»).

Процент обследованных торговых объектов, в которых выявлены нарушения, способные нанести вред здоровью потребителей, в том числе реализация товаров с истекшим сроком годности, а также допуск к реализации продовольственных товаров с потерей потребительских свойств (загнивших фруктов и проросших овощей) составил 41% по республике.

Кроме того, в отдельных торговых объектах установлены факты недоведения до сведения покупателей необходимой и достоверной информации о товарах; отсутствия в торговом объекте соответствующего измерительного оборудования (контрольные весы, иные средства измерения физических величин); допуска к реализации продовольственных товаров с потерей потребительских свойств; несоблюдение температурных режимов; реализации продукции, расфасованной в индивидуальную упаковку без наличия информации для покупателя о товаре; отсутствия нагрудного знака у работника торгового объекта; неуказания цены товаров, масса или объем которых составляет менее (более) 1 килограмма или 1 литра; неразмещения информации о запрете продажи отдельных товаров несовершеннолетним.

В рамках мониторингов дополнительно изучена работа субъектов хозяйствования на предмет выполнения рекомендаций МАРТ и санитарных норм и правил в части обеспечения средствами индивидуальной защиты органов дыхания работников, непосредственно занятых обслуживанием населения. Нарушения выявлены в 5 из 66 обследованных объектов.

В 2 из 66 обследованных в ходе мониторинга торговых объектов (3%) были установлены признаки нарушения законодательства о ценах и ценообразовании.

По результатам мониторингов торговых объектов МАРТ вынесено 59 рекомендаций об устранении выявленных нарушений (недостатков), в случае невыполнения которых виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности.