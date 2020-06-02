Подведены итоги Республиканской олимпиады по менеджменту среди молодежи 2020 года, которая проходила в онлайн-режиме 29 мая на базе БелГИСС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, за дипломы победителей Республиканской олимпиады по менеджменту среди молодежи боролись 79 студентов из 9 учреждений высшего образования.

Олимпиада проводится с целью повышения мотивации молодежи к получению новых знаний и компетенций в области системного менеджмента.

«Методы системного менеджмента являются едва ли не единственным инструментом, который позволяет системно и комплексно развивать предприятия в текущей ситуации, – отметил директор БелГИСС Александр Скуратов, приветствуя участников Олимпиады. – Поэтому для нашего государства крайне важно наличие компетентных специалистов в этой области. Республиканская олимпиада по менеджменту является тем образовательным проектом, который объединяет интересы органов государственного управления, работодателей, молодежи и преподавателей».

По итогам всех этапов в индивидуальном соревновании победителями стали: студентка 4 курса Белорусского национального технического университета (далее – БНТУ) Дарья Мискель (диплом I степени); студентки 4 курса БНТУ Елена Домась и Анна Брищук (дипломы II степени); студентки 4 курса БНТУ Валерия Асадчая, 3 курса Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Дарья Хрищанович, 3 курса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (далее – БГУИР) Евгения Кальман (дипломы III степени).

В командных соревнованиях победу одержала команда БНТУ №2: Валерия Асадчая, Елена Домась, Дарья Мискель, Яна Парахня (диплом I степени). Дипломы II степени присвоены командам БНТУ №1: Полина Архипенко, Анна Брищук, Полина Ермак, Юлия Плыгавка; Витебского государственного технологического университета: Анастасия Беспечная, Владислав Бирюков, Аркадий Зязюлькин, Марина Григорьева. Дипломов III степени удостоены команды Белорусского государственного технологического университета: Роза Раковец, Полина Герцик, Дарья Лапковская, Анастасия Маковчик; Академии управления при Президенте Республики Беларусь: Юлия Золотова, Анна Кравчук, Варвара Федорович, Вероника Шелест; БГУИР: Карина Борисевич, Евгения Кальман, Наталья Олиферович, Владислав Сидоров, Никита Соболев.

Участники, предоставившие индивидуальные и командные рефераты, презентации также награждены дипломами в дополнительных номинациях.

Нынешняя олимпиада проводилась уже в седьмой раз. Она проходила в два этапа. На первом – профилирующие кафедры учреждений высшего образования и секретариат Республиканской экспертной комиссии выбрали лучшие рефераты по актуальным вопросам в области менеджмента качества, подготовленные отдельными участниками или командами-участницами. На втором этапе участникам предстояло пройти онлайн-тестирование. Победители определялись по результатам всех этапов.