Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 июня 2020 года выросло до 44,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 3 июня зарегистрированы 44 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 19 тыс. 195 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 243 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 852 человека, число смертей от COVID-19 - на 3.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 562 тыс. 945 тестов.