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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ «ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО» ПОДГОТОВИЛ ВИДЕОРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ВНЕСЕНИЮ СВЕДЕНИЙ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ГОСИМУЩЕСТВА


14:52 02.06.2020

Комитет «Гомельоблимущество» подготовил видеорекомендации по правильному внесению сведений в Единый реестр госимущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в 17-ти обучающих видеороликах комитетом даются ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, возникающие в ходе внесения информации в реестр.

Так, рекомендации касаются внесения сведений об арендуемых, переданных в безвозмездное пользование площадях, суммах арендной платы, полученной арендодателями, имеющейся задолженности по арендной плате, суммах арендной платы, перечисленной арендодателями в бюджет, имеющейся задолженности перед бюджетом по перечислению средств, полученных от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества, неиспользуемом (законсервированном) имуществе.

Видеоролики по внесению сведений в Единый реестр государственного имущества размещены на сайте комитета «Гомельоблимущество» в разделе «Деятельность» подразделе «Единый реестр государственного имущества».

Одновременно в комитете «Гомельоблимущество» обращают внимание на то, что ответы на часто задаваемые вопросы, возникающие в ходе внесения информации, можно найти в разделе программного обеспечения Единого реестра государственного имущества «Вопрос-ответ». В случае возникновения иных вопросов необходимо обращаться в отдел реестров имущества комитета «Гомельоблимущество» по телефонам: (232) 51-61-70; (232) 50-65-99; (232) 56-16-40.

Комитет продолжит работу по созданию обучающих видеороликов, следующая серия будет изготовлена после вступления в силу указа от 18 мая 2020 года № 168 «О Едином реестре имущества».
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