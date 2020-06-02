ЭКОНОМИКА РБ

В КОНЦЕРНЕ "БЕЛГОСПИЩЕПРОМ" ПРОИЗОШЛИ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

14:34 02.06.2020 В концерне "Белгоспищепром" произошли кадровые назначения. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, первым заместителем председателя концерна "Белгоспищепром" назначен Генрих Черняк. Ранее он занимал должность заместителя председателя. Заместителем председателя концерна "Белгоспищепром" стал Александр Яковчиц. Ранее он работал заместителем директора по фирменной торговле ТУП "Торговая компания "Минск Кристалл Трейд".