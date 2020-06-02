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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАКРЫВАЕТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕ «VELCOM РЕКОМЕНДУЕТ» И ФОРУМ НА САЙТЕ A1.BY


14:18 02.06.2020

С 10 июня 2020 года будет закрыто мобильное приложение «velcom рекомендует», а также форум для клиентов на сайте А1.by (сообщество forum.a1.by).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании А1, пользователи «velcom рекомендует» смогут воспользоваться новым мобильным приложением компании – «Мой А1», которое позволяет просматривать информацию о своем балансе, остатках минут, SMS, MMS, интернет-трафика, а также историю счета за 12 месяцев, подключать и отключать услуги, изменять свой тарифный план и др.

Приложение можно скачать в зависимости от операционной системы устройства в Google Play или App Store.

В качестве альтернативы форуму на сайте А1.by (сообществу) будет предложен новый раздел сайта «Поддержка», где можгл найти самые популярные вопросы об услугах компании и ответы на них. Новая страница будет постоянно дополняться, охватывая самые разные направления деятельности компании А1.

Кроме того, за помощью в решении любых вопросов клиенты A1 могут по-прежнему обратиться к специалистам компании через удобный онлайн-чат на сайте A1.by, используя форму обратной связи на сайте, через официальные группы компании в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», а также по телефону контакт-центра 150.
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