По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Гомельской области в январе-марте 2020 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1292,4 рубля в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1212 рублей в месяц, из которых 914,8 рубля (75,5%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 37,7%, на покупку непродовольственных товаров – 33%, на оплату услуг – 26,5%.

Уровень малообеспеченности, или удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (национальной черты малообеспеченности), составил 6,6% (в январе-марте 2019 г. – 7,5%).

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).